اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.. وهذه كل المعلومات عنها

قالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل "متغير متحور مزدوج" جديد لفيروس كورونا، مما يزيد من القلق، حيث تكافح الحكومة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان إن تحليل عينات من ولاية ماهاراشترا وجد طفرات في الفيروس "لا تتطابق مع المتغيرات المثيرة للقلق، المفهرسة سابقا".

وتعد ولاية ماهاراشترا واحدة من أكثر الولايات تضررا في الهند، لكن الوزارة قالت إنه لم يتضح ما إذا كان المتغير المتحور الجديد يسبب زيادة مفاجئة هناك، أو في ولايات أخرى.

وأضافت الوزارة، "على الرغم من العثور على متغير متحور مزدوج جديد في الهند، إلا أنه لم يتم اكتشافه بأعداد كافية".

وكانت الهند أبلغت عن عدة حالات لمتغير تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا (السلالة البريطانية)، بالإضافة إلى اكتشاف حالات من السلالة الجنوب إفريقية.

من جانب آخر أعلنت الهند عن تسجيل 47262 إصابة جديدة خلال فترة الـ 24 الساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الثاني، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11.7 مليون.