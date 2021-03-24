13
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الكرملين: لا اتصالات بين بوتين والأسد في الأيام الأخيرة
Lebanon 24
24-03-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنّه لم تكن هناك أي اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد، خلال الأيام الأخيرة.
ورداً على سؤال عما إذا كان للرئيس الروسي اتصالات هاتفية مع الأسد منذ بدء الأخير بالتعافي من مرض "كوفيد-19"، أجاب بيسكوف: "لم تكن هناك أي اتصالات (بين الرئيسين) خلال الأيام الأخيرة"، مؤكداً أن الرئيس السوري تلقى من بوتين تمنيات الشفاء العاجل، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.
وقبل أسبوع أعلنت الرئاسة السورية أن الأسد وعقيلته أسماء في مرحلة التعافي من فيروس "كورونا"، وذلك بعد 9 أيام على إصابتهما بالفيروس.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
20:23 | 2021-03-23
23/03/2021 08:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
Lebanon 24
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
13:18 | 2021-03-24
24/03/2021 01:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:39 | 2021-03-24
السيسي يرفض "الأمر الواقع" بشأن اتفاق سد النهضة
16:17 | 2021-03-24
الناتو يحذر من نووي روسيا.. وأميركا تلوح بالضغط والحوار
15:00 | 2021-03-24
دمشق: نسعى لتأمين مقومات عودة اللاجئين من دول اللجوء
14:30 | 2021-03-24
الرئيس العراقي تلقّى رسالة خطية من أمير قطر
13:44 | 2021-03-24
أكثر العناكب السامة في العالم تهدد مدينة سيدني!
13:30 | 2021-03-24
"أبوي قتلني".. وفاة الطفلة "سماح" يشغل السودان
فيديو
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 17:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 17:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
18:00 | 2021-03-23
24/03/2021 17:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact