الكرملين: لا اتصالات بين بوتين والأسد في الأيام الأخيرة

ورداً على سؤال عما إذا كان للرئيس الروسي اتصالات هاتفية مع الأسد منذ بدء الأخير بالتعافي من مرض "كوفيد-19"، أجاب بيسكوف: "لم تكن هناك أي اتصالات (بين الرئيسين) خلال الأيام الأخيرة"، مؤكداً أن الرئيس السوري تلقى من بوتين تمنيات الشفاء العاجل، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وقبل أسبوع أعلنت الرئاسة السورية أن الأسد وعقيلته أسماء في مرحلة التعافي من فيروس "كورونا"، وذلك بعد 9 أيام على إصابتهما بالفيروس.





أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنّه لم تكن هناك أي اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد، خلال الأيام الأخيرة.