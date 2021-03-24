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أكثر العناكب السامة في العالم تهدد مدينة سيدني!

Lebanon 24
24-03-2021 | 13:44
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قد تجتاح أكثر العناكب السامة في العالم سيدني بعد هطول أمطار غزيرة، كما قالت حديقة الزواحف الأوسترالية، محذرة من أن العناكب القاتلة قد تلجأ إلى المنازل أثناء هروبها من الفيضانات، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات هائلة في ولاية نيو ساوث ويلز، ولا تزال المياه تغمر أجزاء من ضواحي شمال غرب سيدني.

وفيما شعر السكان بالراحة مع صفاء الأجواء اليوم بعد أيام من هطول الأمطار، تلقوا "تحذيرا عاجلا" للاستعداد لتدفق نوع من أكثر العناكب فتكا والمستوطنة في سيدني.

وقال مدير الحديقة تيم فولكنر في بيان: "الطقس الدافئ المرتقب ومستويات الرطوبة المرتفعة هما المزيج المثالي لازدهار هذه العناكب في الأيام المقبلة".

وأضاف: "مع الفيضانات الهائلة التي شهدناها في منطقة سيدني الكبرى، أجبرت هذه الزواحف على مغادرة مسكنها والبحث عن ملاذ في مناطق أكثر جفافا".

وتابع: "يا للأسف، قد يعني ذلك أنها ستصل إلى المنازل قريبا جدا".

وانتشرت صور الآلاف من العناكب الهاربة من مياه الفيضانات والتي تتسلق الأسوار والمباني على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة ما اثار الرعب في نفوس السكان.
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