الرئيس العراقي تلقّى رسالة خطية من أمير قطر

تسلّم الرئيس العراقي، برهم صالح، رسالة خطية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".



وأفادت "قنا" بأنّه "قام بتسليم الرسالة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وذلك خلال استقبال فخامة الرئيس العراقي لسعادته اليوم بالقصر الجمهوري".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث رسالة خطية إلى رئيس جمهورية العراق الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، قام بتسليم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال فخامة الرئيس العراقي لسعادته بالقصر الجمهوري. #قناhttps://t.co/NaGDYCzcM3 pic.twitter.com/IFxpx2HTjW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 24, 2021

من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، عن تلقّي الرئيس برهم صالح دعوة لزيارة قطر، فيما أشار صالح إلى أنّ أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات.



وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان إنّ "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين"، مبيناً أن "الوزير نقل تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرئيس الجمهورية برهم صالح، وسلّمه رسالة خطية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمّنت دعوة رسمية لزيارة قطر".



وأضاف أنّ "صالح حمَّل الوزيرَ تحياته إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر"، مشيراً إلى أنه "تمَّ بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة".



وأكّد صالح أن "أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها، والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية".



وأضاف أنّ "ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته، يُمثل مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها".



من جانبه، أكّد الوزير القطري "دعم قطر العمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها"، مشيراً إلى "التزام بلاده في دعم أمن واستقرار وسيادة العراق، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات".