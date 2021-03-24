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دمشق: نسعى لتأمين مقومات عودة اللاجئين من دول اللجوء

Lebanon 24
24-03-2021 | 15:00
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أكد وزير الإدارة المحلية السوري، حسين مخلوف، اليوم الأربعاء، أن دمشق تعمل على تأمين مقومات عودة اللاجئين السوريين من دول اللجوء، موضحا أن دعم بعض الأطراف الإقليمية والدولية للتنظيمات الإرهابية يعرقل جهود العودة.
 
وأوضح مخلوف خلال المؤتمر الصحافي السوري الروسي المشترك الثالث، والذي ضم أيضا نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، ومدير الإدارة السياسية في الجيش السوري حسن سليمان، أن بلاده تسعى "لتأمين مقومات عودة اللاجئين من دول اللجوء".
وأضاف في حديثه من دمشق أن "دعم بعض الأطراف الإقليمية والدولية للتنظيمات الإرهابية يعرقل الجهود أمام عودة اللاجئين".

وتابع الوزير السوري: "الإجراءات القسرية أحادية الجانب ألحقت ضررا بالمدنيين ومنعت وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة في ظل كورونا".
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