عربي-دولي

جاويش أوغلو لنظيره الأميركي: صفقة "إس-400" منتهية

Lebanon 24
24-03-2021 | 18:30
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كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أنه أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" "صفقة منتهية".

ونقلت "رويترز" عن أوغلو قوله إن: أعضاء حلف شمال الأطلسي يحتاجون لخارطة طريق لحل خلافاتهم.
 
في المقابل، صرحت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن حث أنقرة على عدم الإبقاء على منظومة إس-400 في اجتماعهما في بروكسل.

وذكر جاويش أوغلو أن محادثاته مع بلينكن جرت في مناخ بناء وأنهما اتفقا على عقد المزيد من الاجتماعات الموسعة سواء في تركيا أو الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجهت تركيا، تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة، بسبب قيام الأخيرة بشراء أنظمة الدفاع الصاروخية "إس 400" الروسية دون موافقة واشنطن.

وجاء التحذير التركي من خلال تصريحات المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، لوكالة "بلومبرغ" قال خلالها: "إذا أتت إلينا دولة أخرى بموقف متطرف وأعلنت أنها تريد فرض شروطها بطريقتها أو لن يكون هناك أي حل فهذا الموقف يدفع أنقرة إلى ايجاد بدائل أخرى".
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