عربي-دولي

لافروف في سيئول بعد زيارته الصين

Lebanon 24
24-03-2021 | 21:30
A-
A+
Doc-P-806408-637522079068239796.jpg
Doc-P-806408-637522079068239796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، برنامج زيارته إلى كوريا الجنوبية، حيث وصل في اليوم السابق إلى سيئول قادما من مدينة قويلين الصينية.

وكجزء من الزيارة، التي ستنتهي غدا الخميس، سيجري لافروف محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، تشونغ أوي يونغ، وسيشارك أيضا في حفل افتتاح عام التبادلات بين البلدين، والذي تم توقيته ليتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وسيئول.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم الاحتفال بعام التبادلات بين البلدين، العام الماضي، لكن تأخر ذلك بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
 
ويتضمن برامج المبادلات أكثر من 300 فعالية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها.

وقد أكد وزير الخارجية الروسي أن  ذلك سيساعد في تسريع تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة اهتمام شعبي البلدين ببعضهما البعض.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:33 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-03-24
23:30 | 2021-03-24
22:30 | 2021-03-24
22:00 | 2021-03-24
21:00 | 2021-03-24
20:30 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website