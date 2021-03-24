لافروف في سيئول بعد زيارته الصين

بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، برنامج زيارته إلى كوريا الجنوبية، حيث وصل في اليوم السابق إلى سيئول قادما من مدينة قويلين الصينية.وكجزء من الزيارة، التي ستنتهي غدا الخميس، سيجري لافروف محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، تشونغ أوي يونغ، وسيشارك أيضا في حفل افتتاح عام التبادلات بين البلدين، والذي تم توقيته ليتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وسيئول.يشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم الاحتفال بعام التبادلات بين البلدين، العام الماضي، لكن تأخر ذلك بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا.