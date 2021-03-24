عربي-دولي

الكرملين: موسكو تعتبر عقوبات كندا ضد روسيا غير شرعية وسترد عليها

Lebanon 24
24-03-2021 | 20:00
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر العقوبات المفروضة ضد روسيا من قبل كندا غير شرعية، مؤكدا عزم روسيا الرد عليها.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرض عقوبات ضد عدد من كبار المسؤولين الروس على خلفية مزاعم تدهور حالة حقوق الإنسان في روسيا.

وشملت العقوبات 9 مسؤولين ضالعين، وفقا للسلطات الكندية، في عملية "التسميم" المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وملاحقته القضائية، بينهم مدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ورئيس الهيئة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات ألكسندر كالاشنيكوف، والنائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرغي كيريينكو، والنائب العام إيغور كراسنوف.

ورد بيسكوف بـ"نعم" على سؤال عما إذا كانت روسيا ستتخذ خطوات جوابية ردا على العقوبات الكندية، مضيفا أن "هذه العقوبات غير شرعية".
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