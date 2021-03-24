عربي-دولي

توقعات في روسيا برفع معظم قيود كورونا بحلول الخريف

Lebanon 24
24-03-2021 | 20:30
A-
A+
Doc-P-806410-637522081533621939.jpg
Doc-P-806410-637522081533621939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو برفع معظم القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في روسيا بحلول فصل الخريف المقبل في حال نجاح التطعيم الجماعي للسكان.
 
وفي تصريحات صحفية اعتبرت رئيسة الغرفة العليا في البرلمان الروسي أن التطعيم الجماعي هو السبيل الوحيد للتغلب على فيروس كورونا، مضيفة: "أعتقد أنه لا توجد أسباب لعدم أخذ اللقاح باستثناء موانع طبية نادرة".

وذكرت ماتفيينكو أن روسيا كانت إحدى الدول القليلة في العالم التي عاشت تفشي جائحة كورونا بدون اتخاذ إجراءات مفرطة أو مصطنعة أو إغلاقات أو توترات اجتماعية كبيرة، مشيرة إلى أن أحد أسباب ذلك هو الخطوات الواضحة الصحيحة التي اتخذتها قيادة البلاد.

وعبرت رئيسة مجلس الاتحاد عن قناعتها بأن يتعامل المواطنون الروس بكل المسؤولية مع قضية التطعيم، مؤكدة أن العملية ستبقى طوعية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:33 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-03-24
23:30 | 2021-03-24
22:30 | 2021-03-24
22:00 | 2021-03-24
21:30 | 2021-03-24
21:00 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website