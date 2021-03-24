الجيش الإسرائيلي يكشف بالخطأ مواقع قواعد سرية له

كشف الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ مواقع قواعد سرية تابعة له، حيث كان قد نشر خارطة تضم مواقع منشآت اختبارات فيروس كورونا، التي تضمنت مواقع قواعد الجيش.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن خطأ أمنيا تسببت به قيادة الجبهة الداخلية، إذ تضمنت الخارطة التي تم نشرها "قواعد استخباراتية وجوية وعسكرية" سرية، بما يشمل الأماكن التفصيلية وحدودها والأسماء العسكرية التي تطلق عليها.وأزيلت الخارطة التي تشارك في إعدادها وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي، بعدما تنبه المسؤولون للخطأ.واعترف الجيش الإسرائيلي في رد على استفسارات "هآرتس" بالخطأ، وأكد أنه تم إزالته واستبدال الخارطة بنسخة لا تضم أية معلومات حساسة.وهذه ليست أول حادثة لنشر معلومات حساسة تتعلق بالجيش الإسرائيلي، عن طريق الخطأ، إذ سبق أن وقعت حوادث مشابهة في عام 2012، عندما نشرت مقطعا رصدت فيها طائرة مسيرة عن بعد "درون" تابعة لـ"حزب الله" اللبناني كانت تقوم بتصوير مواقع وجود صواريخ بالستية ومطارات، قبل أن تقوم بتحييدها وتدميرها.وفي 2016 اضطر الجيش لحظر الوصول للعبة "بوكيمون بو" الإلكترونية حتى لا يتم استغلالها للوصول إلى القواعد العسكرية.