عربي-دولي

فرنسا تدعو مجلس الأمن الدولي لتبني قرار بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

Lebanon 24
24-03-2021 | 22:00
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دعا المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار "في أقرب وقت ممكن" بشأن وضع آلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال في كلمته أمام المجلس اليوم الأربعاء: "يجب على المجلس أن يستجيب لمطالب الليبيين، وأن يتبنى دون مزيد من التأخير قرارا يأذن لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنشر آلية فعالة وموثوقة لرصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية الموجودة في البلاد.
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