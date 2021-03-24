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الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد معلومات عن طرد مشبوه قرب المقر الرسمي للملكة في إدنبرة

Lebanon 24
24-03-2021 | 23:30
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد أن قام فريق التخلص من القنابل بالعثور على طرد مشبوهة في ساحة قصر هوليرود، المقر الرسمي للملكة في إدنبرة.
 
وبحسب وكالة PA Media، فإن الملكة إليزابيث الثانية لا تقيم في الوقت الحالي في إدنبرة.

وقالت الشرطة البريطانية إنه "بعد الفحص الذي أجرته وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة، تم التأكد أن الطرد المشبوه لا يشكل أي تهديد للجمهور".
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