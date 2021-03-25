13
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السلام الذي يمزق السودان
Lebanon 24
25-03-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عثمان ميرغني في "الشرق الاوسط": تتكرر مقاطع الفيديو التي تنقل مشاهد وصول مجموعات من مجندي الحركات المسلحة إلى الخرطوم، وتتزايد معها مشاعر القلق بين المواطنين، حتى أصبح الحديث حول الأمر هو الموضوع الطاغي في مواقع التواصل الاجتماعي السودانية. يتزامن ذلك مع حالة الانفلات الأمني التي يشكو منها الناس، وتصاعد في خطاب الشحن المناطقي والعنصري بشكل قد يهدد السلم المجتمعي والاستقرار في البلاد، إذا استمر الحال على هذا المنوال.
الغريب أن كل ذلك يحدث وسط صمت من الحكومة وكأن هذا الذي تراه وتسمعه يدور في بلد آخر، وليس في وسط الخرطوم. لكن الأغرب من ذلك أن الحركات التي أدخلت قوات مدججة بالسلاح إلى العاصمة تقول إنها قامت بذلك وفقاً للترتيبات الأمنية المضمنة في اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في تشرين الأول الماضي.
الأمور لا يمكن أن تترك هكذا وإلا انزلق السودان إلى ما لا يحمد عقباه. الحكومة مدعوة لمخاطبة مخاوف الناس ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها اتفاقية السلام، مثلما أن قادة الحركات المسلحة مدعوون لمخاطبة مجنديهم للجم خطابات التأجيج الجهوي، ولغة التهديد بالسلاح. كل العقلاء بمن فيهم أبناء دارفور والغرب والجنوب والشمال، الذين يرفضون منطق العنف والتشرذم يحتاجون للتحرك الآن بشكل واسع ومنظم للمجاهرة برفض خطاب المتطرفين ومروجي الكراهية والعنصرية ولغة العنف والسلاح، قبل أن نعض أصابع الندم". لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
Lebanon 24
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
13:18 | 2021-03-24
24/03/2021 01:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فاتورة المطعم "المخيفة"...إليكم سعر الكنافة بجبن (صورة)
Lebanon 24
بعد فاتورة المطعم "المخيفة"...إليكم سعر الكنافة بجبن (صورة)
19:29 | 2021-03-24
24/03/2021 07:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
20:33 | 2021-03-24
24/03/2021 08:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
23:23 | 2021-03-24
24/03/2021 11:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام لمصرف لبنان عن السحوبات من الحسابات بالعملات الاجنبية
Lebanon 24
قرار هام لمصرف لبنان عن السحوبات من الحسابات بالعملات الاجنبية
14:46 | 2021-03-24
24/03/2021 02:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2021-03-25
انقطاع شبكة الإنترنت في حلب.. وهذا السبب
12:44 | 2021-03-25
بعد وصف بايدن لبوتين بـ"القاتل".. هكذا علّق ترودو
12:37 | 2021-03-25
الكرملين: بوتين يشعر بالارتياح بعد التطعيم ضد فيروس كورونا
12:33 | 2021-03-25
بيل غيتس: العالم يعود إلى الحياة الطبيعية في هذا العام
12:30 | 2021-03-25
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
12:21 | 2021-03-25
خامنئي يوجه رسالة للأميركيين..
فيديو
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
12:30 | 2021-03-25
25/03/2021 13:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة محمد صلاح مع شابة مصرية تثير الجدل.. من هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
صورة محمد صلاح مع شابة مصرية تثير الجدل.. من هي؟ (فيديو)
12:00 | 2021-03-25
25/03/2021 13:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن هاتفها الأحدث.. إليكم مواصفاته وسعره (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن هاتفها الأحدث.. إليكم مواصفاته وسعره (فيديو)
21:00 | 2021-03-24
25/03/2021 13:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact