عربي-دولي

الدول درجات في قائمة السعادة... وهذه أسعدها عربياً!

Lebanon 24
25-03-2021 | 07:30
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كتب سليمان جودة في " الشرق الاوسط": في العشرين من هذا الشهر في كل سنة، تخرج الأمم المتحدة بتقرير على العالم يقول إن هذه الدولة من بين الدول هي الأسعد، وإن تلك الدولة من بين الدول أيضاً هي الأتعس على وجه الأرض!

 

وحديث السعادة في هذا التقرير السنوي العالمي يظل طبعاً عن سكان الدولة، لا عن الدولة ككيان تعرفه العلوم السياسية ويتشكل في مجمله من أرض، ومن شعب يُقيم على الأرض، ثم من حكومة تقوم على شأن الأرض والشعب معاً. ولذلك، فالحديث في التقرير هو عن سكان الدولة، لا عن الدولة في حد ذاتها، لأنه لا توجد في الحقيقة دولة سعيدة، وأخرى تعيسة في المقابل، ولكن يوجد سكان سعداء هنا، ويوجد في مقابلهم سكان آخرون تعساء هناك، وهذا كل ما في الأمر!

 

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المصدر: الشرق الأوسط
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