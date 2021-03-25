عربي-دولي

للمرة الأولى.. "الشيوخ" الأميركي يوافق على تعيين أول متحولة بمنصب حكومي كبير

Lebanon 24
25-03-2021 | 08:30
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وافق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، على تعيين راشيل ليفين مرشحة الرئيس جو بايدن لشغل منصب مساعد وزير الصحة، وهي أول متحولة جنسيا، يؤكد المجلس تعيينها.

 

ووافق المجلس على تعيين ليفين بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، رغم المعارضة القوية من الجمهوريين، بحسب وكالة "رويترز".

 

وخلال جلسة التصديق على تعيينها، حثت السناتور باتي موراي، من ولاية واشنطن، على دعم ترشيح ليفين، واصفة إياها بأنها "صوت موثوق به" لأبناء ولاية بنسلفانيا، بحسب موقع "NPR" الأميركي.

 

كما سأل السناتور الجمهوري، راند بول، من ولاية كنتاكي، عن موقفها من العمليات الجراحية المتعلقة بالتحول الجنسي، وعمّا إذا كان القاصرين قادرون على اتخاذ "قرار يغير حياتهم مثل تغيير جنسهم".

 

وأجابت ليفين بالقول: "طب المتحولين جنسيا هو مجال معقد للغاية ويستلزم أبحاثا دقيقة، وإذا فزت بمنصب مساعد وزير الصحة، فسوف أتطلع إلى العمل معك ومناقشة تفاصيل معايير الرعاية الطبية في هذا الخصوص".

 

وفيما تواصل الولايات المتحدة جهودها للتغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد التي أودت بحياة أكثر من 545 ألف أميركي، وصلت ليفين إلى هذا المنصب بعدما قادت جهود مكافحة كوفيد-19 في ولاية بنسلفانيا، حيث كانت وزيرة للصحة في الولاية.

 

وليفين هي أول متحولة جنسياً يتم تعيينها في منصب وزاري في ولاية بنسلفانيا عندما أصبحت طبيبة عامة عام 2015.

 

يذكر أنها خريجة كلية هارفارد وكلية الطب بجامعة تولين، وقد تدربت في طب الأطفال وطب المراهقين في مركز ماونت "سيناي الطبي" بمدينة نيويورك.

المصدر: الحرة
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