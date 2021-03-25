13
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إلغاء التأشيرات بين سوريا وبلد خليجي.. وهؤلاء المستفيدون
Lebanon 24
25-03-2021
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين سوريا وسلطنة عمان الموقعة في 21 آذار الحالي، لا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية.
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان وسوريا حول تأشيرات الدخول بين البلدين، ظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في سوريا، خبر عن إمكان دخول السوريين إلى السلطنة من دون تأشيرة، إلا أن الادعاء غير دقيق، فالاتفاق لم يشمل المواطنين العاديين بل حملة فئات معينة من جوازات السفر".
وأضافت أنه "تستفيد من هذا الاتفاق ثلاث فئات: أصحاب الجوازات الدبلوماسية، وأصحاب الجوازات الخاصة أي التي تصدر عن سلطات الهجرة لأشخاص محددين، وحملة جوازات الخدمة بين السلطنة والجمهورية السورية، وبالتالي فإن السوريين والعمانيين من حملة جوازات السفر العادية لا يشملهم الإعفاء من التأشيرات".
وقد وقّعت سلطنة عمان وسوريا خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في مسقط في 21 آذار الحالي على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
المصدر: أ.ف.ب
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
Lebanon 24
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
13:18 | 2021-03-24
24/03/2021 01:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فاتورة المطعم "المخيفة"...إليكم سعر الكنافة بجبن (صورة)
Lebanon 24
بعد فاتورة المطعم "المخيفة"...إليكم سعر الكنافة بجبن (صورة)
19:29 | 2021-03-24
24/03/2021 07:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
20:33 | 2021-03-24
24/03/2021 08:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
23:23 | 2021-03-24
24/03/2021 11:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام لمصرف لبنان عن السحوبات من الحسابات بالعملات الاجنبية
Lebanon 24
قرار هام لمصرف لبنان عن السحوبات من الحسابات بالعملات الاجنبية
14:46 | 2021-03-24
24/03/2021 02:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:07 | 2021-03-25
فرنسا على "القائمة الحمراء" قريباً؟
13:00 | 2021-03-25
انقطاع شبكة الإنترنت في حلب.. وهذا السبب
12:44 | 2021-03-25
بعد وصف بايدن لبوتين بـ"القاتل".. هكذا علّق ترودو
12:37 | 2021-03-25
الكرملين: بوتين يشعر بالارتياح بعد التطعيم ضد فيروس كورونا
12:33 | 2021-03-25
بيل غيتس: العالم يعود إلى الحياة الطبيعية في هذا العام
12:30 | 2021-03-25
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
فيديو
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
12:30 | 2021-03-25
25/03/2021 13:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة محمد صلاح مع شابة مصرية تثير الجدل.. من هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
صورة محمد صلاح مع شابة مصرية تثير الجدل.. من هي؟ (فيديو)
12:00 | 2021-03-25
25/03/2021 13:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن هاتفها الأحدث.. إليكم مواصفاته وسعره (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن هاتفها الأحدث.. إليكم مواصفاته وسعره (فيديو)
21:00 | 2021-03-24
25/03/2021 13:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact