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الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 300 ألف

Lebanon 24
25-03-2021 | 12:00
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تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كوفيد-19 في البرازيل عتبة الـ300 ألف وفاة، حسبما نقلت وكالة "فرنس برس".

وقالت وزارة الصحة البرازيلية أن "العدد الإجمالي للوفيات الناجمة من الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 685،300 وفاة.

وسجلت البرازيل في الساعات ال 24 الفائتة 2009 وفاة بالفيروس.
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