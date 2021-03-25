لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)

شوهدت المروحيات الروسية الخفيفة متعددة الأغراض، من طراز كا-226 لأول مرة أثناء تمرين تدريبي قامت به قوات النمر التابعة للقوات المسلحة السورية.وتعتبر هذه الحوامة مروحية خفيفة. إذ يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 3600 كغم ويمكن أن تحمل طاقم من شخص أو شخصين وحمولة تزن 785 كغم أو ما يصل إلى 7 ركاب. وتبلغ سرعة انطلاقها 190 كم/ ساعة. والحد الأقصى لسرعتها 210-220 كم/ ساعة.مدى الطيران هذه المروحيات يبلغ 475-600 كم، وهي تتمتع بميزة كبيرة ببمثل بقدرتها على العمل في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية و 100 في المائة من الرطوبة.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم خلال التدريبات التي جرت على الحدود بين محافظتي حلب وحماة، العمل على مهام تحرير القرية من مسلحين افتراضيين.ووفقًا لخطة التمرين، تنقل القوات الجوية الروسية باستخدام مروحية مي-8 المعلومات للقوات السورية.بالإضافة إلى ذلك، شاركت المروحية السورية مي-24 وطائرتين هجوميتين من طراز "إل-39"، اللتان استخدمتا بالفعل صواريخ غير موجهة للقضاء على العدو الافتراضي.وعلى الأرض، تم استخدام المدافع ذاتية الحركة، من طرازي أ إر بي-57 عيار 57 ملم من منظومة إس-60 ملم ومدفع هاوتزر دي-30 عيار 122 وراجمة للهب تايب 63 عيار 106.7 ملم لضرب العدو الافتراضي.وشارك جنود من وحدة القوات الخاصة في تطهير المرافق، ونفذوا المهمة خلال 10 دقائق فقط.