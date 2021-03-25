انقطاع شبكة الإنترنت في حلب.. وهذا السبب

أدى عطل تقني إلى انقطاع شبكة الإنترنت في مدينة حلب السورية إضافة إلى انقطاع جزئي للاتصالات الخلوية.



ونقلت وكالة سانا عن مدير الاتصالات في حلب أن عطلا في الكبل الضوئي المغذي للمدينة في منطقة خناصر، تسبب بتلك الانقطاعات، وأوضح أن الورش الفنية توجهت إلى المكان لإصلاح العطل.