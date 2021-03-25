خامنئي يوجه رسالة للأميركيين..

وجه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، رسالة إلى الأميركيين قائلا: "نتمنى أن يهدي الله كل الضالين في العالم عن ضلالهم".

وقال خامنئي في تغريدة عبر "تويتر": أنتم، الأميركيين، يجب أن تعلموا أنكم لا تعرفون هذه المنطقة وشعوبها، وأنكم تخطئون.. نتمنى أن يهدي الله - تعالى - كل الضالين في العالم عن ضلالهم، وأن يرجعهم عن أخطائهم".

وأضاف خامنئي أن "الأميركيين مخطئون في قضايا المنطقة كلها. في الدعم الظالم للكيان الصهيوني، ووجودهم المغتصب في سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن فلسطين، هم مخطئون".

وتابع: "الأمركيون فرحون بأن بضع حكومات تافهة تطبع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. هذه الحكومات التافهة ليس لها تأثير.. الأمة الإسلامية لن تنسى ولن تتخلى عن قضية فلسطين".