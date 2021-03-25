عربي-دولي

خامنئي يوجه رسالة للأميركيين..

Lebanon 24
25-03-2021 | 12:21
A-
A+
Doc-P-806645-637522718011760352.jpg
Doc-P-806645-637522718011760352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، رسالة إلى الأميركيين قائلا: "نتمنى أن يهدي الله كل الضالين في العالم عن ضلالهم".

وقال خامنئي في تغريدة عبر "تويتر": أنتم، الأميركيين، يجب أن تعلموا أنكم لا تعرفون هذه المنطقة وشعوبها، وأنكم تخطئون.. نتمنى أن يهدي الله - تعالى - كل الضالين في العالم عن ضلالهم، وأن يرجعهم عن أخطائهم".

وأضاف خامنئي أن "الأميركيين مخطئون في قضايا المنطقة كلها. في الدعم الظالم للكيان الصهيوني، ووجودهم المغتصب في سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن فلسطين، هم مخطئون".

وتابع: "الأمركيون فرحون بأن بضع حكومات تافهة تطبع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. هذه الحكومات التافهة ليس لها تأثير.. الأمة الإسلامية لن تنسى ولن تتخلى عن قضية فلسطين".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-03-25
12:44 | 2021-03-25
12:37 | 2021-03-25
12:33 | 2021-03-25
12:30 | 2021-03-25
12:00 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website