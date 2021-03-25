بعد وصف بايدن لبوتين بـ"القاتل".. هكذا علّق ترودو

اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكترث كثيرا للآراء التي يبديها الغرب في شخصه.وقال ترودو في حديث لإذاعة SiriusXM أمس الأربعاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المتشددة بشأن بوتين: "خلال السنوات الخمس الماضية التي أتولى فيها رئاسة الحكومة، أجريت عدة محادثات مع بوتين، ووفقا لإحساسي، فإنه يستتطيع أن ينظر إليك ويقول ما هو مناسب له في أي وقت".وأضاف: "لا يكترث كثيرا بتصور العالم الغربي وكندا له".واعتبر ترودو أن بوتين "مسؤول عن أمور مرعبة"، لكنه لم يذهب إلى حد تأييد وصف بايدن لبوتين بأنه "قاتل"، وقال ردا على سؤال عما إذا كان يشارك بايدن رأيه: "ليس لدي المعلومات لأجزم بذلك".في وقت سابق، قال بايدن في مقابلة صحافية، إن القيادة الروسية ستضطر إلى "دفع الثمن" لمحاولات موسكو المزعومة التدخل في الانتخابات الأميركية، كما أنه أجاب بـ"نعم" عن سؤال عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتلا".من جانبه، رد الرئيس الروسي على نظيره الأميركي متمنيا له صحة جيدة، كما استذكر في معرض رده عبارة من أيام طفولته تقول "من ينعت الآخر بشيء ما، فإن ذلك من صفاته هو".