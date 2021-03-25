كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في بحر اليابان، كما تقول الولايات المتحدة واليابان، في أول اختبار من نوعه منذ أن أصبح جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ اختبار الصواريخ الباليستية التي تعتبر أسلحة تهديدية.وأدانت كل من اليابان وكوريا الجنوبية الاختبار.يأتي ذلك بعد أيام فقط من ورود أنباء عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين غير باليستيين على البحر الأصفر.