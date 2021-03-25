عربي-دولي

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في بحر اليابان

Lebanon 24
25-03-2021 | 14:00
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في بحر اليابان، كما تقول الولايات المتحدة واليابان، في أول اختبار من نوعه منذ أن أصبح جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ اختبار الصواريخ الباليستية التي تعتبر أسلحة تهديدية.

وأدانت كل من اليابان وكوريا الجنوبية الاختبار.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من ورود أنباء عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين غير باليستيين على البحر الأصفر.
 
وقالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادي، التي تشرف على القوات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، يوم الخميس، إن الاختبار سلط الضوء على "التهديد الذي يمثله برنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية على جيرانها والمجتمع الدولي".

ولم يصدر بايدن تعليقا رسيما على الأمر.
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