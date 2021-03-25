عربي-دولي

الصين تحشد حلفاءها لمواجهة واشنطن وشركائها

Lebanon 24
25-03-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-806679-637522782081063286.jpg
Doc-P-806679-637522782081063286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن الصين تحشد حلفاءها، "وبعضهم يثير صداعاً" للولايات المتحدة، لمواجهة ضغوط متصاعدة تتعرّض لها، من واشنطن وشركائها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بكين لمست الأسبوع الماضي الاستراتيجية الجديدة التي سينتهجها إزاءها الرئيس الأميركي جو بايدن، إذ أثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ملف حقوق الإنسان، خلال اجتماع ألاسكا، قبل أن يفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات منسّقة على الصين، لاتهامها بانتهاكات في إقليم شينغيانغ الذي يقطنه مسلمو أقلية الأويغور، في خطوة تناغمت معها أستراليا ونيوزيلندا.

لكن بكين تثبت أن لديها أصدقاء أيضاً، بحسب "واشنطن بوست"، إذ أن تكتيكات إدارة بايدن، في حشد حلفاء الولايات المتحدة للضغط على الصين، "دفعت الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها، الذين يمثلون بعضاً من أكثر المناطق الجيوسياسية المربكة التي تواجه رؤساء الولايات المتحدة، وهي روسيا وكوريا الشمالية وإيران".

ورغم أن بكين أعربت عن استعدادها للتعاون مع واشنطن، في ملفات مختلفة، إلا أنها أشارت إلى احتفاظها بنفوذ واسع لدى دول خارج فلك الغرب، ممّا قد يعقّد جدول الأعمال الدولي لبايدن، في عالم يزداد استقطاباً، وفق الصحيفة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:15 | 2021-03-25
16:10 | 2021-03-25
16:00 | 2021-03-25
15:30 | 2021-03-25
15:16 | 2021-03-25
15:00 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website