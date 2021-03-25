الصين تحشد حلفاءها لمواجهة واشنطن وشركائها

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن الصين تحشد حلفاءها، "وبعضهم يثير صداعاً" للولايات المتحدة، لمواجهة ضغوط متصاعدة تتعرّض لها، من واشنطن وشركائها.وأشارت الصحيفة، إلى أن بكين لمست الأسبوع الماضي الاستراتيجية الجديدة التي سينتهجها إزاءها الرئيس الأميركي جو بايدن، إذ أثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ملف حقوق الإنسان، خلال اجتماع ألاسكا، قبل أن يفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات منسّقة على الصين، لاتهامها بانتهاكات في إقليم شينغيانغ الذي يقطنه مسلمو أقلية الأويغور، في خطوة تناغمت معها أستراليا ونيوزيلندا.لكن بكين تثبت أن لديها أصدقاء أيضاً، بحسب "واشنطن بوست"، إذ أن تكتيكات إدارة بايدن، في حشد حلفاء الولايات المتحدة للضغط على الصين، "دفعت الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها، الذين يمثلون بعضاً من أكثر المناطق الجيوسياسية المربكة التي تواجه رؤساء الولايات المتحدة، وهي روسيا وكوريا الشمالية وإيران".ورغم أن بكين أعربت عن استعدادها للتعاون مع واشنطن، في ملفات مختلفة، إلا أنها أشارت إلى احتفاظها بنفوذ واسع لدى دول خارج فلك الغرب، ممّا قد يعقّد جدول الأعمال الدولي لبايدن، في عالم يزداد استقطاباً، وفق الصحيفة.