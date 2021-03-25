عربي-دولي

وزير خارجية قطر: نرحّب بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:00
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أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ترحيب الدوحة بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.
 
ودعا آل ثاني في اتصال بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى "استكمال الجهود الخليجية والدولية لإيجاد حلّ سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق".
 
وقال آل ثاني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أكدت خلال اتصال هاتفي اليوم بأخي وزير الخارجية السعودي ترحيب دولة قطر بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واستكمال الجهود الخليجية والدولية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق". 
 
 
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