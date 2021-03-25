الجزائر تعيد محاكمة خالد درارني

ستعاد محاكمة الصحافي الجزائري خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن سنتين، بعدما قبلت المحكمة العليا طلب تمييز الحكم الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه على ما قال أحد محاميه لوكالة فرانس برس.وأوضح المحامي عبد الغني بادي "ألغت المحكمة العليا القرار. وتم قبول طلب الدفاع بتمييز الحكم لذا ستعاد محاكمة خالد درارني".وحكم على درارني الذي أفرج عنه موقتا، في 15 سبتمبر بالسجن سنتين مع النفاذ بعد مشاركته في تظاهرة للحراك الشعبي في البلاد.