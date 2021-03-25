عربي-دولي

تحطم طائرة عسكرية بريطانية

Lebanon 24
25-03-2021 | 16:00
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، بتحطم طائرة عسكرية بريطانية في كورنوال جنوب غرب إنجلترا، الخميس.


وتحطمت الطائرة التابعة للقوات الجوية الملكية، وهي من طراز "هوك تي1"، بعد أن تمكن طاقمها من القفز، ولم يسفر الحادث عن قتلى.

ونقلت الشبكة البريطانية عن الإسعاف الجوي في كورنوال، إن قواتها استجابت لتقارير عن "عطل في محرك الطائرة" بمنطقة هيلستون، حيث أصيب رجلان على متنها "بجروح طفيفة".

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع، إن "الطيارين لم يصابا بأذى، وسيتم فتح تحقيق في الحادثة".
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