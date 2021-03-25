مقاتلة أميركية تطلق النار على نفسها بالخطأ!

أطلقت مقاتلة أميركية من طراز F-35B النار على نفسها عن طريق الخطأ من مدفع منصوب على متنها، وذلك في ولاية أريزونا في 12 أذار 2021 ولكن الكشف عنه تم مؤخرا.

وفي التفاصيل، أطلقت مقاتلة مشاة البحرية الأميركية إف -35 بي قصيرة الإقلاع والهبوط النار على نفسها من مدفع عيار 25 ملم.

وبحسب بوابة The Drive، بعد انفجار القذيفة، تعرض الجزء السفلي من بدن الطائرة للتلف. ولحسن الحظ، لم يصب الطيار وتمكن من الهبوط بالطائرة في القاعدة.

ومع ذلك، صنف مركز السلامة البحرية الحادث على أنه حادث من الدرجة الأولى، وهو أعلى مستوى في مقياس الطوارئ لدى لجيش الأميركي، ويتم اعتماده في حالة تلف ممتلكات لا تقل قيمتها عن 2.5 مليون دولا، أوالخسارة الإجمالية للطائرة، وموت شخص أو أكثر، وكذلك إذا أصبح الجرحى والمصابون معاقين.