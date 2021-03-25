عربي-دولي

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع سوريا و5 دول أخرى

Lebanon 24
25-03-2021 | 18:00
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تستأنف روسيا، اعتبارًا من 1 نيسان المقبل، الرحلات الجوية مع ست دول، هي ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

وقال المقر العملياتي لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الاتحاد الروسي للصحافيين: إن روسيا ستستأنف رحلاتها مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا اعتبارًا من 1 نيسان.

ومنذ اب الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى. حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.
المصدر: سبوتنيك
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