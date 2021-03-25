سلطنة عمان... حظر تجول لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان، الخميس، عن إجراءات جديدة للحدّ من تفشي الوباء.وقررت اللجنة الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من الأحد القادمحتى صباح الخميس 8 أبريل المقبل.وجاء قرار اللجنة بعد اطلاعها على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في عُمان، والتي أوضحت ارتفاعا متصاعدا لحالات الإصابة وعدد المرضى في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.