استخبارات كوريا الجنوبية تكشف أسباب التجربة الصاروخية للشمال

نقل نواب كوريون جنوبيون عن وكالة الاستخبارات في البلاد قولها، إن إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين قصيري المدى قد يكون الغرض منه استباق المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت أحد النواب لوكالة "يونهاب" للأنباء إلى أنه "يبدو أن وكالة الاستخبارات الوطنية تنظر إلى المؤتمر الصحفي المقبل لبايدن باعتباره أحد الأسباب المحتملة وراء الإطلاق الأخير"، مضيفا أنها "تدرس أيضا احتمال أن يكون السبب هو احتجاج كوريا الشمالية على تبني الأمم المتحدة مؤخرا لقرار ضد أوضاع حقوق الإنسان في الشمال، وقيام ماليزيا بتسليم رجل الأعمال الكوري الشمالي مون تشول-ميونغ إلى الولايات المتحدة".وقال نائب آخر في اللجنة البرلمانية إنه "يمكن افتراض أن كوريا الشمالية حاولت إظهار وجودها لإدارة بايدن".وكانت كوريا الشمالية، أطلقت ليل الخميس صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان. ويمثل ذلك أول إطلاق لصواريخ باليستية منذ انطلاق إدارة بايدن، في الوقت الذي تستكمل فيه إدارة بايدن مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية.ومن المقرر أن يعقد بايدن أول مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، سيتطرق فيه إلى مناقشة السياسات الأمريكية الجديدة تجاه الشمال.