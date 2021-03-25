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عربي-دولي
"خطة جديدة" لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
Lebanon 24
25-03-2021
|
19:00
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أعلنت الشركة المستأجرة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس المصرية، الخميس، أن فريقي إنقاذ محترفين من هولندا واليابان كلفا بالعمل مع السلطات المحلية، لوضع خطة أكثر فاعلية لإعادة تعويم السفينة العملاقة.
وذكرت شركة "إيفر غرين" التايوانية إن الشركة مالكة السفينة عينت شركتي "سميت سالفدج" من هولندا و"نيبون سالفدج" من اليابان وستعملان جنبا إلى جنب مع قبطان السفينة وهيئة قناة السويس لتنفيذ خطة تعويم السفينة العالقة.
وقالت الشركة في بيان نقلته "رويترز": "إيفر غرين لاين ستواصل التنسيق مع الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس للتعامل مع الموقف بأقصى درجة من السرعة لضمان استئناف الرحلة في أسرع وقت ممكن وللتخفيف من وطأة تبعات الواقعة".
وتابعت قائلة "ولأن السفينة مؤجرة، فإن المسؤولية عن النفقات التي تتم خلال عملية استعادتها وحقوق الأطراف الثالثة وأي تكلفة لإصلاحات (إن وجدت) تقع على عاتق المالك".
وجنحت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، المملوكة لشركة شويكيسن اليابانية، بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية، الثلاثاء في الجزء الجنوبي من القناة.
والخميس، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.
وأوضح ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.
وشملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا.
قدمت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس اعتذارها، الخميس، بعد نحو 24 ساعة من الحادث الذي أثار اهتماما عالميا بالنظر إلى أهمية المجرى المائي العالمي.
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