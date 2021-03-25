سلطنة عُمان تفرض "حظر تجول ليلي" لمكافحة كورونا







وقررت اللجنة الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من الأحد القادم

حتى صباح الخميس 8 نيسان المقبل.



وجاء قرار اللجنة بعد اطلاعها على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في عُمان، والتي أوضحت ارتفاعا متصاعدا لحالات الإصابة وعدد المرضى في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية. أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان، الخميس، عن إجراءات جديدة للحدّ من تفشي الوباء.وقررت اللجنة الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من الأحد القادمحتى صباح الخميس 8 نيسان المقبل.وجاء قرار اللجنة بعد اطلاعها على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في عُمان، والتي أوضحت ارتفاعا متصاعدا لحالات الإصابة وعدد المرضى في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

وذكرت اللجنة "تشير توقعات المختصين بأن الفترة من أول أبريل وحتى 31 مايو ‏المقبلين ستكون فترة صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة في السلطنة، ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل، قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليا خلال الفترة المذكورة".

كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 نيسان 2021.



ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج، وسيتم خلال هذه الفترة تقييم الأمر بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.