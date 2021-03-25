روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع سوريا و5 دول أخرى

تستأنف روسيا، اعتبارًا من 1 نيسان المقبل، الرحلات الجوية مع ست دول، هي ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.



قال المقر العملياتي لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الاتحاد الروسي للصحفيين: إن روسيا ستستأنف رحلاتها مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا اعتبارًا من 1 نيسان.