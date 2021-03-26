بريطانيا: نعول على دور عماني في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية للسلام

قالت بريطانيا إنها تعول على دور عماني في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية للسلام في اليمن التي أُعلنت قبل أيام، مطالبةً في الوقت نفسه جماعة الحوثي بالتفكير في بناء واتخاذ خطوات نحو السلام.

وأكد مايكل آرون، السفير البريطاني لدى اليمن، في حوار خاص مع "الشرق الأوسط"، أن البديل للمبادرة السعودية هو استمرار الحرب في اليمن لسنوات مقبلة، وهو أمر لا يخدم مصلحة الأطراف، وعلى رأسها الشعب اليمن.

وأوضح آرون أن المبادرة السعودية تقوم على مقترحات تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وتطرح فرصة لضمان فتح مطار صنعاء وتيسير التجارة من خلال الحديدة، والتوصل لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات حول مستقبل اليمن. وتحدث السفير عن ناقلة «صافر»، واستهداف مأرب وغيرها.

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