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عربي-دولي
تحذير: يبيعون لقاحات مزيفة على الانترنت.. والأسعار بمئات الدولارات
Lebanon 24
26-03-2021
|
08:30
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أكدت شركة Check Point Software Technologies أن خبراءها وجدوا عروضا على موقع لبيع اللقاحات المزيفة ضد فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص، لقاح "سبوتنيك V" الروسي.
وأشارت في بيان لها إلى أنه "في يناير الماضي وجد فريق من خبراء الشركة مئات العروض على موقع مجهول لبيع اللقاحات مقابل أقل من 500 دولار، وأن هناك حاليا أكثر من 1200 إعلان من هذا القبيل، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في كانون الثاني".
وأضافت: "وجد الباحثون عروضا لبيع أنواع مختلفة من اللقاحات بمبلغ من 500 دولار للجرعة، وعلى سبيل المثال، يعرض "سبوتنيك V" الروسي مقابل 600 دولار وكذلك تم عرض لقاح شركة (جونسون آند جونسون) بالسعر ذاته، فيما عرضت لقاحات من (أسترازينيكا) و(سينوفارم) الصينية مقابل 500 دولار".
وأشار خبراء الشركة أيضا، إلى أنه "يمكن العثور على شهادة تطعيم مزيفة، يزعم أنها صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على شبكة الويب المظلمة، والتي تبلغ تكلفتها 200 دولار للقطعة الواحدة".
وتابعت: "من الممكن أيضا شراء شهادة اختبار سلبية مزيفة لـ(كوفيد – 19)، وأنها تعرض الثلاثة مقابل اثنين بهدف الترويج، أو التقدم للحصول على الشهادة بنفسك مقابل 25 دولارا في نصف ساعة فقط".
وأعد خبراء الشركة عددا من التوصيات لمنع استخدام المستندات المزورة وتوزيعها، منوهين إلى "ضرورة الانتباه إلى الأخطاء والأخطاء المطبعية وسوء جودة الصورة وسوء استخدام المصطلحات".
وتعتبر Check Point Software Technologies Ltd أحد الموردين الرائدين في العالم لأنظمة البرمجيات والأجهزة في مجال الأمن السيبراني، ويقع المقر الدولي لها في تل أبيب ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة في مدينة سان كارلوس بكاليفورنيا.
المصدر: نوفوستي
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