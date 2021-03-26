وفاة شيرين المصرية المصابة بداء الفيل.. إليكم قصتها (فيديو)

لفظت شيرين عبد المقصود المصابة بداء الفيل أنفاسها الأخيرة مساء الخميس في منزلها بقرية بير شمس المصرية، متأثرة بتداعيات مرضها.وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن شيرين تلقت الجزء الأول من علاجها داخل مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم، وخرجت من المستشفى قبل فترة، وكانت تستعد لاستكمال باقي فترات العلاج خلال الفترة المقبلة، ولكن القدر لم يمهلها حيث توفيت يوم الخميس.ووصل وزن شيرين إلى 350 كغ، حيث ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي علاجها على نفقة الدولة، مؤكدة أنها لا تستطيع الحركة بسبب وزنها الزائد، فضلا عن إصابتها بالعديد من الأمراض.ووجه السيسي في كانون الأول 2020 بعلاجها على نفقة الدولة، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لها.