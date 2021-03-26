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عربي-دولي
مسجد يشعل أزمة في كوريا الجنوبية.. "هذا ليس ما اتفقنا عليه"
Lebanon 24
26-03-2021
|
11:00
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فشلت مفاوضات بناء مسجد في مدينة دايغو وسط كوريا الجنوبية، بين السكان ومسؤولين عن تنفيذ أعمال البناء.
وانعقدت المفاوضات في مكتب منطقة "بوك-غو" بمدينة دايغو، لكنها انتهت بعد حوالي 30 دقيقة من بدئها، دون التوصل إلى اتفاق.
وقال نادر خان، كبير المسؤولين عن تنفيذ أعمال بناء المسجد، خلال المفاوضات: "بنينا مسجدا في حي "جوك جيون-دونغ" في دايغو عام 2002، ولم تكن هناك أي مشاكل"، مؤكدا أن "الإسلام يعني السلام، ولا نريد أي خلافات مع سكان المدينة"، مشيرا إلى أن "المسلمين الذين سيستخدمون المسجد هم طلاب الماجستير والدكتوراه من مختلف دول العالم الذين يدرسون حاليا في جامعة كيونغ بوك الوطنية، مؤكدا أنهم لن يتسببوا في أي مشاكل".
من جانب آخر، قال أحد السكان الذين شاركوا في المفاوضات: "قلتم في البداية إنكم ستبنون مسجدا مكونا من طابق واحد، لكنكم بنيتم هيكلا مكونا من 3 طوابق"، مضيفا أن "تمسك السكان بالصمت حتى الآن لا يعني قبولهم بناء المسجد".
وبدأت عمليات بناء المسجد في ديسمبر من العام الماضي، وتم الانتهاء من بناء الإطار الفولاذي للمسجد، لكن مكتب منطقة "بوك-غو" الذي أعطى ترخيص البناء، أصدر أمرا بتعليق عمليات البناء بعد تلقي التماسات من 351 ساكنا، وبسبب معارضة السكان المستمرة لبناء المسجد.
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