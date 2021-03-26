عربي-دولي

ماكرون: نواجه نوعا جديدا من الحرب العالمية بسبب لقاحات كوفيد-19

Lebanon 24
26-03-2021 | 12:00
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا تواجه نوعًا جديدًا من الحرب العالمية، يرتبط بالتطعيم ضد COVID-19،حسبما ذكرت صحيفة Le Figaro.

 

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي: "إن هذا الوضع، من بين أمور أخرى، يرجع إلى رغبة روسيا والصين في نشر النفوذ من خلال اللقاحات". مشيرا إلى أنه في الضع الحالي، تحتاج أوروبا إلى أن تكون مستقلة في إنتاج اللقاحات.

 

كما تعهد الرئيس الفرنسي بأن تصبح أوروبا، من خلال زيادة إنتاج لقاحات COVID-19 في الأشهر المقبلة، أكبر منتج لها. كما دعا لمنع تصدير اللقاحات إذا لم تف الشركة المصنعة بالتزامات التوريد للاتحاد الأوروبي.

 

وفقًا لماكرون، فإن شركة Pfizer وModerna ، على عكسAstraZeneca ، تفي بالتزاماتها.

المصدر: سبوتنيك
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