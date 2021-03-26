عربي-دولي

"القاتل الصامت" ينتشر.. مرض غامض يثير الرعب في هذه الدولة

Lebanon 24
26-03-2021 | 08:20
A-
A+
Doc-P-806868-637523442334694685.JPG
Doc-P-806868-637523442334694685.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر مرض غامض في نيجيريا، أدى إلى وفاة طالبة وأصاب أكثر من 30 آخرين، حيث تطلبت حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

 

وبسبب عدم توفر معلومات كافية عن المرض، أطلق مسؤولون صحيون في الدولة الواقعة غرب إفريقيا تحقيقا واسع النطاق، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.

 

وضرب المرض الغامض مدرسة داخلية في ولاية صكتو في أقصى شمال غربي نيجيريا.

 

وانتشرت صور تظهر طالبات أرض قاعة كبيرة في مستشفى، وبدين في حالة يرثى لها .

 

ويبدو أن الأكثر قلقا في مسألة المرض هو أنه معد، مما قد يعني أنه قد ينتشر على نطاق أوسع.

 

وذكرت تقارير صحفية محلية أن المرض قد يكون "التهاب السحايا"، لكن السلطات رفضت تأكيد هذا الأمر.

 

ومن أعراض مرض السحايا الصداع والحمى والعنق المتصلب، والتي يبدو أن الطالبات يعانين منها.

 

وذكر مسؤول في وزارة الصحة بالولاية أن تم أخذت عينات من الطالبات المرضى للتحقق من أسباب مرضهن.

 

وفي فبراير الماضي، تحدثت تقارير عن انتشار مرض غريب في تنزانيا، الواقعة شرق القارة الإفريقية، من أبرز أعراضه أن المرضى يتقيأون الدم، ويصيبهم بالغثيان.

 

وأسفر المرض عن وفاة 15 مريضا على الأقل.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-03-26
09:20 | 2021-03-26
09:00 | 2021-03-26
08:54 | 2021-03-26
08:30 | 2021-03-26
08:00 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website