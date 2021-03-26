هآرتس تكشف: نتنياهو يرفض طلبا مهما من الأردن

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أخيرا، طلبا مهما من الأردن.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح الجمعة، بأن نتنياهو رفض طلبا من الأردن بتزويده بالمياه، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة بين البلدين، وبأن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي يزيد الهوة بين الطرفين، والتي تبدو كأزمة شخصية بينه وبين العاهل الأردني، الملك عبد الله.

وسبق أن أمر نتنياهو، بإغلاق الأجواء الإسرائيلية أمام حركة الطيران المدني الأردني، ردا على منع عمّان طائرته من التحليق في أجوائها في طريقها إلى أبو ظبي، قبل أسبوعين.

وقالت إذاعة "كان" الرسمية الإسرائيلية، في الرابع عشر من الشهر الجاري، إن قرار نتنياهو قضى بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية من وإلى الأردن، وهو ما جاء بالتزامن مع قيام الأردن بعرقلة زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي، مما أضطره إلى إرجاء أول زيارة رسمية علنية له إلى الإمارات بعد اتفاق التطبيع، حسبما ذكرت الإذاعة.

وقالت "كان" إن نتنياهو اتخذ قراره "الانتقامي" من الأردن دون العودة إلى الجهات المسؤولة وبمعزل عن وزارتي الدفاع والخارجية، وقد شكل ذلك خرقا لاتفاقية السلام وإتفاقيات الطيران الموقعة بين إسرائيل والأردن.

ويعزى رفض الأردن إعطاء إذن لطائرة نتنياهو بالعبور في أجوائه، ردا على عرقلة السلطات الإسرائيلية زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني إلى المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج.