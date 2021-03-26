عربي-دولي

خلاف في إدارة بايدن حول العقوبات ضد روسيا.. و2 تموز موعد حاسم

Lebanon 24
26-03-2021 | 19:00
A-
A+
Doc-P-806942-637523564374151823.jpeg
Doc-P-806942-637523564374151823.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت "فاينانشيال تايمز"، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لم تتمكن من التوصل إلى نهج موحد بخصوص العقوبات ضد روسيا، نظرا لوجود مؤيدين للخطين المتشدد والمعتدل في البيت الأبيض.
وأضافت الصحيفة، أن النقاش بدأ في واشنطن، حول ضرورة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بعد تسمم المدون أليكسي نافالني واتهام روسيا بذلك، وهو ما رفضته موسكو جملة وتفصيلا.  

وذكرت الصحيفة، أن أنصار الرأي المتشدد، ومن ضمنهم فيكتوريا نولاند المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، يرغبون باستخدام العقوبات لـ "معاقبة" القيادة الروسية.

أما أنصار الخط الثاني، ومن ضمنهم ممثلو وزارة الخارجية والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، يشعرون بالقلق إزاء "صعوبة ضمان فعالية العقوبات، والحفاظ على الحلفاء، وسبل تجنب العواقب السلبية لكل ذلك على اقتصاد الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية". ويقول هؤلاء، إن فرض العقوبات على رجل الأعمال الروسي أوليغ دريباسكا في عام 2018، تسبب في خلل في واردات الألمنيوم وارتفاع أسعاره في السوق العالمية.

وترى الصحيفة، أن السياسيين من تكساس يؤيدون فرض عقوبات على خط "السيل الشمالي-2"، ولكن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لهذا السبب، من المستبعد أن يحقق أنصار الرأي المتشدد، أهدافهم قبل 2 تموز، الموعد النهائي الذي تنوي إدارة بايدن خلاله، مسترشدة بقانون الأسلحة الكيميائية الأميركي، اتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا.
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-03-28
23:00 | 2021-03-28
22:30 | 2021-03-28
22:00 | 2021-03-28
21:30 | 2021-03-28
21:00 | 2021-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website