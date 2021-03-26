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القوات الخاصة الأميركية: انتشارنا حول العالم بأدنى مستوياته منذ 2001

Lebanon 24
26-03-2021 | 23:00
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كشف قائد القوات الخاصة الأميركية، الجنرال ريتشارد كلارك،  أن عدد قواته المنتشرة حول العالم هو في أدنى مستوياته منذ عام 2001. وذكر الجنرال في وثيقة نشرت على هامش جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "لدينا اليوم نحو 5 آلاف جندي مهمات خاصة في 62 بلدا".

ويعدّ هذا الرقم وفق الوثيقة أقل بـ15% من العام الماضي، وهو العدد الأقل منذ 2001.

وقال كلارك إن القوات الأميركية الخاصة التي تضم "القبعات الخضراء" و"النايفي سيلز" ووحدات من مشاة البحرية والقوات الجوية سيتمحور تمركزها في آسيا، تماشيا مع الإستراتيجية العسكرية الأميركية التي تركز على الصين وروسيا بعد 20 عاما من الصراع ضد ما وصفه بـ"التطرف الإسلامي".

ولفت إلى أنه في 2021 "نحو 40% من قواتنا المنتشرة ستضع تركيزها على متطلبات منافسة القوى الكبرى".

جنود النخبة
ولا تنشر الولايات المتحدة أبدا عدد القوات الخاصة في كل دولة، وغالبا ما يتنقل جنود النخبة بين البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار مثل ليبيا ومؤخرا الصومال.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي كان حريصا على وضع حد لـ"حروب لا نهاية لها"، قد قرر في نهاية ولايته في كانون الأول سحب معظم الجنود الأميركيين النخبة من الصومال، كما حدد موعدا لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.

وبعد توليه منصبه، حدّ الرئيس جو بايدن من غارات الطائرات الأميركية المسيّرة ضد الجماعات المسلّحة خارج أفغانستان وسوريا والعراق.

وفي حين أعطى ترامب الجيش تفويضا مطلقا في دول مثل الصومال وليبيا، فإن أي مخطط لضربات ضد الجماعات المسلّحة، التي توصف بالمتشددة، يجب عرضه على البيت الأبيض قبل التنفيذ.
المصدر: الجزيرة
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