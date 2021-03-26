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حوادث إطلاق نار في ولايات أميركية.. هذا ما حصل في كنتاكي

Lebanon 24
26-03-2021 | 12:05
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ألقت شرطة مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي الأميركية القبض على رجل مسلح خارج مستشفى "تشاندلر" التابع لجامعة كنتاكي.

وأفادت وسائل إعلامية أميركية بأن الرجل يدعى بارين كارول، وقد تم اعتقاله خارج المستشفى دون وقوع حادث.

وقال رئيس شرطة جامعة كنتاكي جو مونرو، إن الرجل الذي تم توقيفه كان يحمل أسلحة متعددة وسترات واقية، كما تم العثور على عبوات ناسفة في سيارته، مشيرا إلى أن "سلطات الولاية ستوجه إليه تهما متعددة، من بينها اتهامات فدرالية".

يذكر أن ولايتي جورجيا وكولورادو الأميركيتين شهدتا الشهر الحالي حوادث إطلاق نار جماعية، وقد ذهب ضحية الأول 8 مواطنين، أما في الثاني فقد قتل 10 أشخاص.
 
هذا وقالت السلطات الأميركية إن روبرت آرون لونغ (21 عاما) الذي يشتبه في أنه قتل 8 أشخاص في 3 حوادث إطلاق نار في منتجعات صحية في ولاية جورجيا، اعترف بارتكاب جرائم القتل، وقال إن دافعه هو "إدمانه على الجنس".

بينما كشفت سجلات إحدى المحاكم الأميركية، أن المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، يدعى أحمد العلوي العيسى (21 عاما) هو مواطن أميركي ولد في سوريا عام 1999.

وبعد حادثي إطلاق النار، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرض حظر على الأسلحة الهجومية وتشديد إجراءات السيطرة على الأسلحة بين المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات يجب ألا تكون "مشكلة حزبية".

المصدر: روسيا اليوم- وكالات
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