عربي-دولي

كشف شبكة لتزوير تحاليل كورونا وبيعها للمسافرين في دولة عربية

Lebanon 24
26-03-2021 | 12:25
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تمكنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن بولاية تطاوين التونسية، من الكشف عن شبكة لتزوير التحاليل الطبية لكورونا وبيعها للمسافرين.

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" اليوم الجمعة، بأنه تم توقيف 8 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الشبكة والبقية مواطنون استفادوا من التزوير.

وأفادت المعلومات الأولية، بأن "الوحدات الصحية والأمنية العاملة بمعبر ذهيبة، كانت قد تفطنت إلى وجود تزوير لتحاليل تابعة لمخبر في ولاية مجاورة استظهر بها 5 مسافرين فحولتهم للجهات المختصة وتم فتح تحقيق في الغرض وكشف الشبكة". 
المصدر: روسيا اليوم
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