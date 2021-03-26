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عربي-دولي
بسبب كورونا.. البرازيل تواجه أكبر مجزرة في تاريخها
Lebanon 24
26-03-2021
|
12:45
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قال الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إن تفشي كورونا في بلاده يمثل "أكبر مجزرة في تاريخ البرازيل"، معتبراً أن على الرئيس جايير بولسونارو الاعتذار عن إدارته للأزمة.
وقال لولا دا سيلفا: "قضى الثلاثاء 3158 شخصاً جراء كوفيد-19 في البرازيل، إنها أكبر مجزرة في تاريخنا.. يجب ألا يتركز اهتمامنا بعد اليوم على الانتخابات العام المقبل، بل على مكافحة الفيروس وتلقيح المواطنين"، مؤكداً أن "علينا إنقاذ البرازيل من كوفيد-19".
يذكر أن دا سيلفا أصبح بإمكانه الترشح في مواجهة بولسونارو في الانتخابات الرئاسية عام 2022، بعد أن ألغى قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، بداية الشهر الحالي، الإدانات الجنائية بحقه.
وحكم لولا البرازيل بين عامي 2003 و2011، ثم سجن وأدين بالفساد في 2018 ما منعه من خوض الانتخابات ذلك العام.
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