الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً في سماء نجران

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الجمعة، صاروخاً باليستياً في سماء نجران جنوبي المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".وأكد التحالف العربي في اليمن في وقت لاحق من اليوم الجمعة اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه نجران.وقال التحالف في بيان إن "المحاولة الحوثية كانت تستهدف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي".