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عربي-دولي
الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً في سماء نجران
Lebanon 24
26-03-2021
|
14:30
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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الجمعة، صاروخاً باليستياً في سماء نجران جنوبي المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وأكد التحالف العربي في اليمن في وقت لاحق من اليوم الجمعة اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه نجران.
وقال التحالف في بيان إن "المحاولة الحوثية كانت تستهدف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي".
وكان التحالف العربي أعلن الخميس عن اعتراض وتدمير 8 مسيّرات مفخخة أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية. وأضاف أن "الحوثيين" حاولوا استهداف جامعتَيْ جازان ونجران.
المصدر: العربية
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