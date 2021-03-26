أزمة جديدة تواجه "أسترازينيكا".. لماذا رفض الاتحاد الأوروبي تصدير اللقاح المصنّع في دوله؟

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّ شركة أسترازينيكا لن تتمكن من تصدير أيّ من جرعات لقاحها المضادّ لكوفيد-19 المصنّعة على الأراضي الأوروبية إلى خارج الاتّحاد قبل أن يتسلّم الأخير كامل الكميات المتأخّرة من هذا اللقاح.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل حيث انطلقت قمة أوروبية طغت عليها أزمة تأخّر وصول اللّقاحات إلى دول التكتّل، قالت: "برأيي، من الواضح أنّه يتعيّن على الشركة أولاً، وقبل كل شيء، أن تستلحق تأخرها، أن تحترم العقد الذي أبرمته مع الدول الأوروبية الأعضاء، قبل أن تتمكن من المشاركة مرة أخرى في تصدير اللقاحات".حرب اللقاحات في اجتماع الاتحاد الأوروبيوتهيمن صعوبات الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي في صلب خلاف بين بروكسل ولندن، على قمة دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت الخميس فيما يتوقع تسجيل تأخير أيضاً في عمليات التسليم إلى البلدان المحرومة عبر آلية كوفاكس.ومع انتشار موجة ثالثة من الوباء في كل أنحاء أوروبا، يُتوقع أن يعالج الاتحاد الأوروبي خلال قمته الافتراضية التي يحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس مسألة بطء حملات التحصين في القارة ومشاكل تسليم لقاحات أسترازينيكا، وهي مسائل تثير الإحباط داخل التكتل.وقال زعماء الدول الأعضاء الـ27 في مسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية "الإسراع في إنتاج اللقاحات وتسليمها وتقديمها ما زال ضرورياً من أجل التغلب على الأزمة، ويجب تكثيف الجهود في هذا الاتجاه".ويأتي هذا بعد أن خفضت شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية، فاعلية لقاحها المضاد لكوفيد-19 من نسبة 79 إلى 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وذلك بعد بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية أجرتها الشركة على خلفية انتقادات دولية وتشكيكات في فاعلية اللقاح.