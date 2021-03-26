رئيس الوزراء العراقي يزور الرياض الأسبوع المقبل

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن المصدر قوله إن "الكاظمي سيزور الرياض نهاية الأسبوع المقبل في زيارة رسمية".وأضاف أنّ "الكاظمي سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقد يلتقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أيضاً".وأشار المصدر إلى أنّ "الزيارة ستبحث ملفات عديدة، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات السعودية والتهديدات التي تتعرض لها السعودية من الأراضي العراقية، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض".ويوم أمس أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، محادثات عبر الاتصال المرئي مع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي ودعاه لزيارة الرياض في أقرب فرصة.