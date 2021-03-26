عربي-دولي

رئيس الوزراء العراقي يزور الرياض الأسبوع المقبل

Lebanon 24
26-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-806986-637523637983382184.jpg
Doc-P-806986-637523637983382184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل.
 
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن المصدر قوله إن "الكاظمي سيزور الرياض نهاية الأسبوع المقبل في زيارة رسمية".

وأضاف أنّ "الكاظمي سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقد يلتقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أيضاً".

وأشار المصدر إلى أنّ "الزيارة ستبحث ملفات عديدة، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات السعودية والتهديدات التي تتعرض لها السعودية من الأراضي العراقية، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض".

ويوم أمس أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، محادثات عبر الاتصال المرئي مع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي ودعاه لزيارة الرياض في أقرب فرصة.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2021-03-26
16:45 | 2021-03-26
16:30 | 2021-03-26
15:18 | 2021-03-26
14:53 | 2021-03-26
14:30 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website