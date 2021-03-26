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بايدن يتلعثم و"يغش" في إجاباته على الصحافيين.. شاهد (فيديو)

Lebanon 24
26-03-2021 | 14:11
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واجه الرئيس الأميركي جو بايدن في أول مؤتمر صحافي له منذ توليه منصبه، صعوبة في الإجابة، كما لم يتمكن من ترتيب وإنهاء أفكاره بشكل سليم، وفي بعض الأحيان كان يتجاهل ببساطة أسئلة الصحافيين.

وبحسب وسائل الإعلام العالمية، تحول المؤتمر الصحافي الأول للرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحراج له، على الرغم من أنه تم الإعداد له بدقة.

ورصدت الكاميرات أن لدى بايدن "ورقة للغش" تحتوي على صور للصحافيين والأسئلة التي قد يطرحونها. ولكن حتى بمثل هذه المساعدة، أجاب بصعوبة، ولم يتمكن من ترتيب أفكاره وإنهاء حديثه بشكل سليم، وأحيانا تلعثم لبضع ثوان.
والأن تشير وسائل الإعلام العالمية إلى أنه أصبح من الواضح سبب انعقاد المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الولايات المتحدة في اليوم الـ 65 فقط بعد تنصيبه، ولماذا يحاول بايدن تجنب التواصل مع الصحفيين.
واتهمته وسائل الإعلام بالتحيز، لأنه لم يمنح فرصة لطرح سؤال على مراسل شبكة "فوكس نيوز" المقرب من الحزب الجمهوري، كما لم تكن هناك مواضيع حادة، خاصة وأن أحدا لم يسأله عن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتواصل معه علانية.

وكانت أهم تصريحات بايدن هي وصف الإصابة بفيروس كورونا بالمشكلة الرئيسية للولايات المتحدة، ووعد بأنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة الرائدة في العالم وأعلن أنه مستعد للترشح لولاية ثانية في عام 2024، والتي حينها سيبلغ من العمر 82 عاما.
 
 
  
 
 
المصدر: سبوتنيك
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