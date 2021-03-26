عربي-دولي

كم بلغت حصيلة الجرعات المضادة لكورونا التي استخدمت حول العالم؟

Lebanon 24
26-03-2021 | 15:18
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استمر التلقيح ضد كوفيد-19 في التسارع هذا الأسبوع، وتجاوزت الحصيلة نصف مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، وفق إحصاء لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، اليوم الجمعة.

واستخدمت أكثر من 508,3 مليون جرعة في 164 بلدا ومنطقة على الأقل، وفق احصاء يستند إلى معطيات رسمية حتى الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش اليوم..

ويتسارع نسق التطعيم بشكل متزايد، إذ استخدمت أول مئة مليون جرعة لقاح خلال شهرين، في حين استعملت المئة مليون الثانية خلال 20 يوما، والثالثة خلال 15 يوما، والرابعة خلال 11 يوما، والخامسة خلال 8 أيام.

في الصدارة
وبحسب "وكالة الصحافة الفرنسية" حقق الاسرائيليون "أكبر تقدم في حملة التلقيح، وبفارق كبير، وقد استخدم هذا البلد الذي يعد 9 ملايين نسمة نحو 10 ملايين جرعة لقاح، وتلقى 6 من بين 10 إسرائيليين جرعة لقاح واحدة على الأقل، وتطعم أكثر من نصف السكان بالجرعتين.
وأبرز الدول الأخرى التي حققت تقدما كبيرا في التلقيح هي المملكة المتحدة (تلقى 43 في المئة من السكان جرعة واحدة على الأقل) والإمارات (بين 39 و78%) وتشيلي (32%) والبحرين (27%) والولايات المتحدة (26%) وصربيا (19%) والمجر (19%) والمالديف
(42%) ومالطا (26%).

أما بالأرقام المطلقة، فالصدارة للولايات المتحدة (133 مليون جرعة، أي 26 في المئة من إجمالي الجرعات المستعملة في العالم) تليها الصين (91 مليون) ثم الهند (5،55 مليون).

واستعملت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، 65 مليون جرعة لقاح، شملت 10% من السكان. واستأثرت دول التكتل الأعلى سكانا بنحو نصف عدد الجرعات: فرنسا (10,6%) وألمانيا (10%) وإيطاليا (9,9%) وإسبانيا (9,5% في 24 آذار).

ويتضح أن الإمارات كانت أسرع الدول في التلقيح خلال الأسبوع المنقضي، إذ طعمت يوميا 1,08% من سكانها.
تليها تشيلي (0,96%) ثم المملكة المتحدة (0,87%) فمالطا (0,85%) والبحرين (0,79%) والولايات المتحدة (0,76%).

وتأتي لاحقا فرنسا (0,35%) وإيطاليا (0,33%) وألمانيا (0,30%) وإسبانيا (0,26 في المئة).
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